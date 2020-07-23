ПриватБанк отчитался о прибыли за первое полугодие

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ПриватБанк завершил первое полугодие 2020 года с прибылью 14 млрд грн.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба банка.
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Инвестиционный портфель банка по итогам полугодия, включая, наряду с другими ценными бумагами, ОВГЗ, стоимость которых при погашении зависит от ожидаемого курса доллара США к гривне. В период нестабильности на рынке этот показатель значительно увеличил оценку ОВГЗ и обеспечил 14,7 млрд разовых доходов банку, фактор переоценки имеет высокую волатильность. В то же время, это компенсировало потери от курсовых колебаний в сумме 4,9 млрд грн. Эти убытки являются результатом рисковой политики управления активами и обязательствами до национализации, в результате которой стоимость обязательств в долларах США значительно превышает стоимость соответствующих активов.
По данным пресс-службы, активы ПриватБанка по состоянию на конец первого полугодия 2020 года увеличились на 5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, что обусловило рост чистого процентного дохода до 10,6 млрд грн. Комиссионные доходы остались на уровне 2019 года и составляют 8,1 млрд грн.
Объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года вырос на 11% до 268 млрд грн. Количество активных клиентов физических лиц ПриватБанка по итогам полугодия выросло на 1,6 млн, клиентская база предпринимателей увеличилось на 100 тыс.
Борьба с последствиями пандемии обусловила увеличение расходов банка: дополнительные расходы составили более 300 млн грн, включая специальные выплаты персоналу отделений и инкассации, работавших в период жесткого карантина, расходы на защитные материалы и дезинфекцию 2000 отделений и 7600 банкоматов, приобретение медицинского оборудования, в том числе 27 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц.
Также ПриватБанк по собственной инициативе и ради поддержки клиентов снизил кредитные ставки для 60 000 украинских предпринимателей и предоставил кредитные каникулы более 6,5 тысячам предпринимателей, на бизнесе которых ощутимо сказалась пандемия.
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