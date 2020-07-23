Кабмин определил госпредприятия, на которых внедрят управление по стандартам ОЭСР

Правительство приняло решение о введении корпоративного управления по стандартам ОЭСР на 15 крупнейших госпредприятиях. Ранее речь шла лишь о 10 предприятий.

Об этом сказала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди, выступая в панельной дискуссии на Ukrainian Corporate Governance Online Forum, сообщает пресс-служба министерства.

“Имею хорошую новость: сегодня (29 июля – ред.) на заседании правительства было принято протокольное решение о приведении 15 крупнейших государственных предприятий в соответствие со стандартами ОЭСР, а именно Руководящих принципов относительно корпоративного управления на предприятиях государственной формы собственности. Среди таких предприятий, в дополнение к уже объявленным десяти, Правительство сегодня определило, в частности, Оператора ГТС; ГАК «Автомобильные дороги Украины»; ПАО «Аграрный фонд»; Полиграфкомбинат «Украина»; ГП «Украэрорух»”, – сообщила Панаиотиди.

Пресс-служба информирует, что на форуме состоялась панельная дискуссия, посвященная корпоративному управлению в государственных компаниях. Перспективы и актуальные проблемы реформы корпоративного управления государственных предприятий заместитель министра обсудила с главой исполкома Совета реформ Михеилом Саакашвили, гендиректором Укроборонпрома Айварасом Абромавичюсом, и. о. председателя правления НЭК “Укрэнерго” Владимиром Кудрицким, председателем правления НАК “Нафтогаз” Украины Андреем Коболевым.

Панаиотиди отметила, что движение по внедрению корпоративной реформы продолжается. Качественные изменения в функционировании государственного сектора экономики важны для создания более эффективных, прибыльных и инвестиционно привлекательных государственных предприятий.