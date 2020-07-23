Европейский инвестбанк отклонил жалобу Крюковского завода в отношении китайской компании

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Европейский инвестиционный банк утвердил решение КП “Харьковский метрополитен” по определению победителя тендера на обновление подвижного состава и признал претензии Крюковского вагоностроительного завода необоснованными.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Обновление подвижного состава метрополитена является составной частью государственной программы “Городской общественный транспорт Украины”, и для ее реализации государство привлекло кредитные средства ЕИБ.
Как объяснили в КП, участие в тендере приняли две компании: ПАО “Крюковский вагоностроительный завод” (Украина) и CRRC TANGSHAN CO., LTD (Китай).
Предложения обоих участников соответствовали техническим характеристикам, которые были определены тендерной документацией, и имели приемлемые гарантийные обязательства.
Но по критериям цены разница между этими предложениями составляла более 1 млн евро, а стоимость запасных частей и оборудования для технического обслуживания и ремонта у китайской компании была вдвое ниже, чем у другого участника торгов.
В итоге был определен победитель, согласованный позже с банком, – CRRC TANGSHAN CO., LTD.
Однако Крюковский вагоностроительный завод не согласился с таким решением и подал жалобу в профильный комитет ЕИБ.
Пресс-служба КВСЗ отмечала, что правилами ЕИБ предусмотрено, что заемщики могут предоставлять 15% преференции для поставщика товаров, то есть для национального производителя, который обеспечивает минимум 30% локализации.
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