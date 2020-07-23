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МАУ получила $60 миллионов убытков и сокращает 900 сотрудников

МАУ получила $60 миллионов убытков и сокращает 900 сотрудников

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” в результате приостановки авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долл. убытков и вынужденно сокращает 900 сотрудников.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь президента МАУ Дмитрий Дёшин.

“Каждый месяц простоя авиакомпании стоят около 14,5 млн долл. обязательных расходов, что и сформировало объем убытка около 60 млн за период прекращения деятельности компании”, – сказал он, комментируя финансовые потери авиакомпании вследствие приостановки авиасообщения.

Дёшин заметил, что МАУ была лишена возможности осуществлять свою операционную деятельность и генерировать прибыль в период закрытия авиасообщения Украины и вынужденной остановки авиакомпанией всех регулярных рейсов с 17 марта.

Отвечая на вопрос о сокращении сотрудников авиакомпании, Дёшин отметил, что “простой в работе компании и существенное снижение объемов работы авиакомпании после возобновления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ”.

Он также пояснил, что на самом деле считать полеты возобновленными трудно даже сейчас, поскольку после возобновления Украиной авиасообщения в июне проводить планирование маршрутов приходится в условиях большого количества ограничений со стороны других государств. В результате авиакомпания выполняет только треть, а чаще и еще меньше привычного объема полетов.

По материалам УКРИНФОРМ
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