Какой реально должна быть минимальная и средняя пенсия в Украине, чтобы людям хватало на жизнь - мнение Лазебной

По мнению министра социальной политики Марины Лазебной, средняя зарплата должна быть от 12 тысяч гривен, и в Украине она уже боль-менее нормальная. А пенсия – по крайней мере 40% от этой зарплаты.

Об этом она рассказала в интервью порталу Вголос.

“Я являюсь сторонником увеличения минимальной зарплаты, хоть отдельные эксперты и говорят, что это может привести к инфляции. Я считаю, что когда есть хорошая заработная плата, человек идет в магазин, покупает товары, может позволить себе отдых, нормальную жизнь. Человек не должен считать копейки”, – сообщает Марина Лазебная.

По ее словам, сегодня Правительство Украины взялось за трехэтапное повышение минимальной заработной платы. Кроме того, это приведет к детенизации.

“Мы же понимаем, что значительная часть тех заработных плат, которые «на бумаге» 4 723 грн, фактически являются выше, но вторая часть выплачивается человеку «в конверте», с нее не уплачиваются налоги, она не учитывается человеку для пенсии, этот человек имеет фактически более низкую социальную защиту. И повышение минимальной заработной платы приведет к тому, что просто часть средств из «конверта» превратится в «белую» зарплату, у людей будет выше социальная защита”, – пояснила министр.

Справка Finance.ua:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2020 года составила 11 579 грн. Это на 9,8% больше по сравнению маем (10 542 грн).

С начала года средний размер пенсий вырос на 310,56 грн, или на 10,1% – до 3393,54 грн.

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