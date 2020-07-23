Межбанк: на валютном рынке не будут скучать ни бизнес, ни банки, ни НБУ

В эту среду ситуация на валютном рынке не даст расслабиться ни бизнесу, ни банкам, ни НБУ.

Приближается конец месяца и это будет основным мотиватором поведения всех участников торгов. Курсовой тренд в течение дня будет полностью зависеть от поведения и задач крупных игроков. На отчетную дату компании будут закрывать свои валютные и гривневые обязательства перед контрагентами и это приведет к росту статистики торгов.

Добавит активности рынку и получение вчера экспортерами порядка 2,9 млрд гривен возмещений НДС. Они не успели особо отразиться на поведении клиентов во вторник, так как зашли во второй половине дня, когда межбанк уже почти завершил свои основные операции, но зато активно сыграют уже сегодня. Будет заходить гривна экспортерам от государства и сегодня. И от времени ее поступлений на счета компаний будет зависеть их поведение на валютном межбанке.

“Засветятся” сегодня на рынке и нерезиденты, привлеченные относительно “низкими” котировками доллара на торгах в понедельник-вторник. Они продолжат плавно выходить из украинских гривневых долговых бумаг. Иностранцы получают средства от плановых погашений гривневых ОВГЗ и выжидают относительно низких уровней котировок на межбанке, чтобы подешевле купить валюту.

Кроме этого, в среду пройдут расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Он прошел достаточно удачно для чиновников. Они разместили облигаций на 10, 7 млрд гривен, в том числе на $130,5 млн. Гривневые бумаги – с доходностью от 7,1% до 9,2% годовых, валютные – под 3,5% годовых. Такие значительные объемы расчетов отразятся как на ресурсном, так и опосредованно – на валютном рынках.

Не даст скучать участникам торгов и внешний рынок, где кросс-курс пары евро/доллар продолжает оставаться выше отметки в 1,17 доллара с целью постепенного роста к новому уровню в 1,18. Это отражается на котировках евро и относительно гривны на украинском межбанке и сохраняет за евровалютой статус главного инструмента для спекуляций как на мировых, так и на украинском валютных рынках. Растет в цене и золото, которое за вчера доросло до $1957 за тройскую унцию и периодически даже выше.

При серьезных перекосах спроса и предложения по валюте сегодня на межбанке – Нацбанку придется выходить с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний.

Спекулянты продолжат работать в среду в формате “ в две стороны”, зарабатывать на разнице наличного и безналичного курсов и на скачках курса евро относительно гривны в течение сессии. Но при малейшей возможности постараются “покачать” курс в течение дня, подстраиваясь под действия крупных игроков межбанка. Тем более, что потенциальный выход нерезидентов с покупкой валюты, а также необходимость у крупных покупателей закрывать свои валютные контракты на отчетную дату – создаст им сегодня такую возможность.

Котировки межбанка по прогнозу Finance.ua на 29 июля будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,62 – 27,90 гривен, евро – коридор 32,31 – 32,86 гривен. По нашим прогнозам, объемы операций на торгах составят до $240 млн при заключении до 510-670 сделок.

Курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,40 – 27,95 гривен, евро – коридор покупок и продаж 31,70 – 32,85 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,71 / 27,73

евро – 32,51 / 32,52

российский рубль – 0,3816 / 0,3822

Курсы валют на Межбанке

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