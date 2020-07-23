Ложный позитив: во время карантина обедневшие украинцы стали больше покупать

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Tорговля в Украине неожиданно мало пострадала от кризиса. Несмотря на то, что в марте-апреле были закрыты многие торговые точки, оказалось, что продажи за полугодие не только не упали, но даже выросли.
По данным Госстата, оборот розничной торговли увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя оптовый товарооборот составил 99,5% от прошлогоднего показателя.
Эксперты связывают такие “позитивные” результаты торговли с тем, что значительная доля расходов украинцев идет на продукты питания. А от них не очень-то получается отказаться даже в кризис.
А экономический эксперт Борис Кушнирук предупредил: в перспективе торговля может показать и негативный результат.
“В целом ситуация довольно сложная, если не сказать, совсем плохая. Падение производства на 8,3%, падение сельского хозяйства на 20%, падение транспорта очень существенное, строительство и т. д. То есть по всем показателям, кроме торговли, произошло падение. По торговле мы не видим падения, хотя наблюдаем сокращение прироста. Это объясняется тем, что значительную долю расходов украинцев составляют продукты питания. И здесь значительного сокращения быть не может. Но может меняться структура потребления. Вместо более дорогих, более качественных товаров люди могут начать потреблять более дешевые и менее качественные. Но в статистике мы этого не увидим. Кроме того, произошло падение цен на топливо, на коммунальные услуги, и за счет сокращения этих расходов люди смогли больше тратить на продукты питания. Но у нас сейчас идет падение доходов, идет сокращение переводов от заробитчан, которые составляют значительную долю в потреблении. Поэтому в дальнейшем, скорее всего, мы увидим и сокращение объемов торговли”, – считает Кушнирук.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на свет и газ до конца годаВчера, 17:00 - 41724 18
Телеведущая задекларировала четверть миллиарда гривен годового доходаВчера, 18:31 - 7668 6
В "Слуге народа" объяснили, от чего будет зависеть налог на землюВчера, 14:01 - 2740 5
"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали сумму3 ч. назад - 939 3
Для водителей планируют ввести дополнительные проверки8 ч. назад - 25699 3
Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньги11 ч. назад - 28389 2
Для водителей планируют ввести дополнительные проверки8 ч. назад - 25699 3
Украинских водителей ждет дорогой автогаз: прогнозВчера, 19:00 - 3172 2
Доллар может потерять статус резервной валюты - аналитики9 ч. назад - 2952 3
Минэкономики дало прогноз курса доллара к гривне на следующий год7 ч. назад - 2655
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)4 ч. назад - 99
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1852
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 939 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 679
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6910 18