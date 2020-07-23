Ложный позитив: во время карантина обедневшие украинцы стали больше покупать

Tорговля в Украине неожиданно мало пострадала от кризиса. Несмотря на то, что в марте-апреле были закрыты многие торговые точки, оказалось, что продажи за полугодие не только не упали, но даже выросли.

По данным Госстата, оборот розничной торговли увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя оптовый товарооборот составил 99,5% от прошлогоднего показателя.

Эксперты связывают такие “позитивные” результаты торговли с тем, что значительная доля расходов украинцев идет на продукты питания. А от них не очень-то получается отказаться даже в кризис.

А экономический эксперт Борис Кушнирук предупредил: в перспективе торговля может показать и негативный результат.

“В целом ситуация довольно сложная, если не сказать, совсем плохая. Падение производства на 8,3%, падение сельского хозяйства на 20%, падение транспорта очень существенное, строительство и т. д. То есть по всем показателям, кроме торговли, произошло падение. По торговле мы не видим падения, хотя наблюдаем сокращение прироста. Это объясняется тем, что значительную долю расходов украинцев составляют продукты питания. И здесь значительного сокращения быть не может. Но может меняться структура потребления. Вместо более дорогих, более качественных товаров люди могут начать потреблять более дешевые и менее качественные. Но в статистике мы этого не увидим. Кроме того, произошло падение цен на топливо, на коммунальные услуги, и за счет сокращения этих расходов люди смогли больше тратить на продукты питания. Но у нас сейчас идет падение доходов, идет сокращение переводов от заробитчан, которые составляют значительную долю в потреблении. Поэтому в дальнейшем, скорее всего, мы увидим и сокращение объемов торговли”, – считает Кушнирук.

Справка Finance.ua

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2020 года составила 11 579 грн. Это на 9,8% больше по сравнению маем (10 542 грн).

Самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве – 16 393 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 9504 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11 000 грн.

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