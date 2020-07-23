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В Украине в августе временно приостановят регистрацию юрлиц и ФЛП

В Украине в августе временно приостановят регистрацию юрлиц и ФЛП

В Украине с 5 по 16 августа будет приостановлена регистрация юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и общественных формирований в связи с запуском нового Единого государственного реестра.

Об этом сообщается на сайте Минюста.

“В период внедрения обновленного ЕГР прием документов, подаваемых для государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не будет осуществляться”, – говорится в сообщении.

Когда не будет работать возможность регистрации:

  • с 07 по 16 августа 2020 года данные будут переноситься из старого реестра в новый, и доступ регистраторов к ЕГР в течение этого времени будет отсутствовать;

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  • документы на регистрацию не будут приниматься с 00 часов 05 августа, а документы, поданные до этого времени, должны быть обработаны до 18 часов 07 августа.

Среди преимуществ нового ЕГР указывают:

  • бесплатный поиск сведений по данным обособленного подразделения юридического лица;
  • обеспечение возможности формирования выписки после проведения любого регистрационного действия;
  • возможность учета семейных фермерских хозяйств и появление отдельного признака создания такого хозяйства;
  • усовершенствованные бизнес-процессы регистрации, в частности создано выраженное отражение проведенных изменений, обеспечили прекращение ФЛП и внесение изменений в сведения о ЮЛ в один этап, добавили новые атрибуты расширенного поиска;
  • переход на деятельность на основании собственного учредительного документа или модельного устава, внесение и отмена запрета совершения регистрационных действий, внесение изменений в сведения об обособленном подразделении;

Как закрыть ФЛП в 2020 году? 🧐

  • созданы новые печатные формы документов (заявление, решение об отказе) и обновлены имеющиеся (выдержка, выписка, опись представленных документов, уведомление об отказе);
  • введены дополнительные механизмы контроля и модули безопасности, в частности, контроль наличия сканированной копии поданного документа, подтверждение операций в системе с использованием КЭП, идентификация пользователя при получении выписки на портале с использованием КЭП, автоматический “LOG-OFF” в случае наличия ПО удаленного управления и неактивности пользователя в системе, что в свою очередь будет способствовать противодействию рейдерству.

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По материалам Finance.UA
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