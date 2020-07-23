В Украине в августе временно приостановят регистрацию юрлиц и ФЛП

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В Украине с 5 по 16 августа будет приостановлена регистрация юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и общественных формирований в связи с запуском нового Единого государственного реестра.
Об этом сообщается на сайте Минюста.
“В период внедрения обновленного ЕГР прием документов, подаваемых для государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не будет осуществляться”, – говорится в сообщении.
Когда не будет работать возможность регистрации:
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Среди преимуществ нового ЕГР указывают:
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