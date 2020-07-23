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В Минздраве объяснили алгоритм возвращения украинцев из "красных зон"

В Минздраве объяснили алгоритм возвращения украинцев из "красных зон"

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как действовать украинцам, которые возвращаются из стран, где сложная эпидемиологическая ситуация. Накануне Минздрав расширил список “красной зоны”.

Об этом Максим Степанов рассказал в эфире “Сніданку з 1+1”.

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По его словам, люди, которые прилетают из красной зоны, должны придерживаться четко прописанного алгоритма действий.

“На пограничной службе они должны установить приложение “Дій вдома”, для удобства наших граждан мы ввели дополнительную опцию – сделать ПЦР-Тест, перечень лабораторий есть на сайте Минздрава. Сразу эта информация передается в полицию, и человек снимается с контроля в приложении “Дій вдома”,- сказал Степанов.

Также он добавил, что в обновленный список “красной зоны” попали Болгария, Румыния и Албания.

По материалам ТСН
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