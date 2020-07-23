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В Системе BankID НБУ в I полугодии провели более 2 миллионов электронных идентификаций

В Системе BankID НБУ в I полугодии провели более 2 миллионов электронных идентификаций

В Системе BankID Национального банка Украины в январе-июне 2020 года проведено более 2 млн успешных электронных идентификаций.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

“За шесть месяцев 2020 года в Системе BankID НБУ проведено более 2 млн успешных электронных идентификаций (для сравнения, за весь 2019 год – 300 тысю). То есть ежедневно проходит почти 11 тыс. успешных идентификаций”, – говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что уже 20 банков подключились к Системе BankID НБУ. И хотя по количеству это чуть больше 1/4 банковской системы, но на самом деле на эти банки приходится около 87% рынка платежных карт. Учитывая то, что банковская система сейчас имеет наиболее актуальную и полную информацию о своих клиентах, преимущества развития системы очевидны.

“Чем больше банков присоединяются к системе в качестве абонентов-идентификаторов, тем больше поставщики услуг заинтересованы в подключении, чтобы предложить гражданам новый и нужный сервис. Пользователь же получает удобный и безопасный доступ к широкому спектру государственных, финансовых, коммерческих и других услуг, которые могут предоставляться онлайн и требуют идентификации. Вместе все это будет способствовать повышению цифровой и финансовой грамотности в стране и положительно будет влиять на расширение финансовой инклюзии”, – отметили в НБУ.

По материалам УКРИНФОРМ
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