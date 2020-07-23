В Системе BankID НБУ в I полугодии провели более 2 миллионов электронных идентификаций

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Системе BankID Национального банка Украины в январе-июне 2020 года проведено более 2 млн успешных электронных идентификаций.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
“За шесть месяцев 2020 года в Системе BankID НБУ проведено более 2 млн успешных электронных идентификаций (для сравнения, за весь 2019 год – 300 тысю). То есть ежедневно проходит почти 11 тыс. успешных идентификаций”, – говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что уже 20 банков подключились к Системе BankID НБУ. И хотя по количеству это чуть больше 1/4 банковской системы, но на самом деле на эти банки приходится около 87% рынка платежных карт. Учитывая то, что банковская система сейчас имеет наиболее актуальную и полную информацию о своих клиентах, преимущества развития системы очевидны.
“Чем больше банков присоединяются к системе в качестве абонентов-идентификаторов, тем больше поставщики услуг заинтересованы в подключении, чтобы предложить гражданам новый и нужный сервис. Пользователь же получает удобный и безопасный доступ к широкому спектру государственных, финансовых, коммерческих и других услуг, которые могут предоставляться онлайн и требуют идентификации. Вместе все это будет способствовать повышению цифровой и финансовой грамотности в стране и положительно будет влиять на расширение финансовой инклюзии”, – отметили в НБУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В полиции рассказали о рекордах нарушений ПДДВчера, 12:15 - 9943 14
Болгария упростила въезд для украинцевВчера, 10:12 - 1708 12
Альфа-Банк нацелен стать крупнейшим универсальным банком Украины – CEOПозавчера, 18:32 - 2107 9
Каждый пятый потребитель газа не оплатил счета из-за коронавирусаВчера, 11:48 - 502 4
За 10 лет существования второго уровня пенсионной реформы пенсия могла бы быть больше в среднем на 17% - ТретьяковаВчера, 12:00 - 1050 4
Установление продолжительности рабочего времени: Гоструда разъяснила нюансыВчера, 09:00 - 21233 2
В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на свет и газ до конца годаВчера, 17:00 - 18338 2
В полиции рассказали о рекордах нарушений ПДДВчера, 12:15 - 9943 14
Телеведущая задекларировала четверть миллиарда гривен годового доходаВчера, 18:31 - 4862 1
Украинских водителей ждет дорогой автогаз: прогнозВчера, 19:00 - 2598 2
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1762
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 898 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 652
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6760 18
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2794 7