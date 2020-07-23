Средняя зарплата в Украине выросла за время выхода из карантина (инфографика)

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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2020 года составила 11 579 грн. Это на 9,8% больше по сравнению маем (10 542 грн).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2020 года к июню прошлого года выросла на 4,8%, номинальная выросла на 7,4%.
Самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве – 16 393 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 9504 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11 000 грн.
Сферы. Самую большую зарплату получают в сфере “Финансовая и страховая деятельность” – 19 324 грн, самую низкую – “Временное размещение и организация питания” – 5207 грн, где зарплаты за месяц выросли на 35,2%.
Напомним, согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).
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