Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньги

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Пособие на детей имеют право получать одинокие матери, которые не состоят в браке. Также одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись о родителях ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Кто имеет право на пособие:
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Женщина, имеющая детей от лица, с которым она не состояла и не состоит в зарегистрированном браке, но с которым она ведет совместное хозяйство, вместе проживает и воспитывает детей, не имеет права на получение пособия, установленного на детей одиноким матерям.
Для назначения пособия на детей одиноким матерям подаются следующие документы:
1) заявление о назначении пособия, которое составляется по форме, утвержденной Минсоцполитики;
2) декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи;
3) справка о доходах;
4) выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка;
5) копия свидетельства о рождении ребенка.
Усыновители подают также копию решения об усыновлении.
Максимальный размер пособия в 2020 году:
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