Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньги

Пособие на детей имеют право получать одинокие матери, которые не состоят в браке. Также одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись о родителях ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Кто имеет право на пособие:

одинокие матери (не состоящие в браке);

одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранного государства, при условии его легализации в установленном законодательством порядке (решении об усыновлении ребенка), отсутствующая запись об отце (матери) или запись об отце (матери) произведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;

Читайте также: Кабмин одобрил перерасчет размера госпомощи на детей

мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, которые не получают на них пенсию в случае потери кормильца, социальную пенсию или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины “О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью”.

Женщина, имеющая детей от лица, с которым она не состояла и не состоит в зарегистрированном браке, но с которым она ведет совместное хозяйство, вместе проживает и воспитывает детей, не имеет права на получение пособия, установленного на детей одиноким матерям.

Для назначения пособия на детей одиноким матерям подаются следующие документы:

1) заявление о назначении пособия, которое составляется по форме, утвержденной Минсоцполитики;

2) декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи;

3) справка о доходах;

4) выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка;

5) копия свидетельства о рождении ребенка.

Усыновители подают также копию решения об усыновлении.

Максимальный размер пособия в 2020 году:

для детей до 6 лет – от 1779 грн до 1921 грн;

для детей от 6 до 18 лет – от 2218 грн до 2395 грн;

для детей от 18 до 23 лет – от 2102 грн до 2270 грн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫