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Разумков подписал закон об игорном бизнесе и передал Зеленскому

Разумков подписал закон об игорном бизнесе и передал Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (№2285-д) и передал его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

В этапах прохождения документа на сайте парламента указано, что спикер подписал закон 27 июля, а сегодня его направили на подпись главе государства.

Депутаты поддержали закон об игорном бизнесе 14 июля. Он вводит исключительный перечень видов деятельности в сфере разрешенных в Украине азартных игр и устанавливает уголовную ответственность за их организацию без лицензии.

Нардепы разрешили проведение следующих мероприятий: азартных игр в игорных заведениях казино; азартных игр в интернет-казино; букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в интернете; игр в залах игровых автоматов; азартных игр в покер в интернете.

В тот же день в Раду внесли три проекта постановлений, блокирующих подписание закона об игорном бизнесе. Однако 21 июля депутаты не поддержали их, и, соответственно, спикер и Президент получили возможность подписать документ.

Примечательно, что в финальной версии закона появилась норма о возможности размещать казино в четырехзвездочных отелях. Об этом после голосования сообщил первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк. Он предположил, что это было сделано непреднамеренно, и назвал данную норму дополнительным основанием для вето президента.

По материалам УБР
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