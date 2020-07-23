SkyUp намерена до конца года пополнить флот двумя самолетами

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Авиакомпания SkyUp Airlines планирует до конца 2020 года получить от лизингодателей еще два воздушных судна.
Как рассказал в интервью ЦТС исполняющий обязанности гендиректора авиакомпании Дмитрий Сероухов, компания продолжит развитие с флотом, состоящим из Boeing 737 NG.
“Двенадцатый самолет мы могли получить в мае-июне, но мы осознанно перенесли поставку. Какой смысл получать самолет для того, чтобы он стоял здесь на земле и у нас появились расходы? У нас есть возможность договариваться с лизингодателями об отсрочках по поставкам. Также у нас уже подписаны контракты и внесены первые платежи по еще нескольким самолетам. В этом году рассчитываем получить, как минимум, еще один, и несколько – в следующем году”, – отметил Сероухов, уточнив, что суммарно в 2020 году будут получены еще два ВС.
Таким образом, к концу текущего года в парке SkyUp будет 13 самолетов – 11 Boeing 737 семейства NG и 2 Boeing 737-900 ER.
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