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SkyUp намерена до конца года пополнить флот двумя самолетами

SkyUp намерена до конца года пополнить флот двумя самолетами

Авиакомпания SkyUp Airlines планирует до конца 2020 года получить от лизингодателей еще два воздушных судна.

Как рассказал в интервью ЦТС исполняющий обязанности гендиректора авиакомпании Дмитрий Сероухов, компания продолжит развитие с флотом, состоящим из Boeing 737 NG.

“Двенадцатый самолет мы могли получить в мае-июне, но мы осознанно перенесли поставку. Какой смысл получать самолет для того, чтобы он стоял здесь на земле и у нас появились расходы? У нас есть возможность договариваться с лизингодателями об отсрочках по поставкам. Также у нас уже подписаны контракты и внесены первые платежи по еще нескольким самолетам. В этом году рассчитываем получить, как минимум, еще один, и несколько – в следующем году”, – отметил Сероухов, уточнив, что суммарно в 2020 году будут получены еще два ВС.

Таким образом, к концу текущего года в парке SkyUp будет 13 самолетов – 11 Boeing 737 семейства NG и 2 Boeing 737-900 ER.

По материалам УКРИНФОРМ
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