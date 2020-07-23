Украина и Польша договорились не допустить реализацию "Северного потока-2"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Строительство российского газопровода “Северный поток-2” угрожает энергетической безопасности Европы. Украина и Польша не допустят реализации этого проекта.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши.
Читайте также: Дания приостановила строительство Северного потока-2
Отмечается, что стороны отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.
“Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект Северный поток-2 несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского рассказали, стоит ли сейчас скупать долларыВчера, 10:00 - 6060 12
Россию могут отключить от системы SWIFT - посол Украины в СШАВчера, 17:36 - 1503 9
Для IT-отрасли готовят новый порядок налогообложенияВчера, 15:01 - 8961 7
Альфа-Банк нацелен стать крупнейшим универсальным банком Украины – CEOВчера, 18:32 - 820 6
Власти США подготовили новый пакет помощи населению в $1 триллионВчера, 13:21 - 514 3
Для IT-отрасли готовят новый порядок налогообложенияВчера, 15:01 - 8961 7
У Зеленского рассказали, стоит ли сейчас скупать долларыВчера, 10:00 - 6060 12
В правительстве планируют повысить зарплаты бюджетникамВчера, 16:05 - 5640
В сотрудничестве с коллекторами: как теперь взимают долги за коммуналкуВчера, 13:00 - 3170 3
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2104
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1576
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 800 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 608
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6441 18
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2678 7