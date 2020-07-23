Украина и Польша договорились не допустить реализацию "Северного потока-2"

Строительство российского газопровода “Северный поток-2” угрожает энергетической безопасности Европы. Украина и Польша не допустят реализации этого проекта.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши.

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Отмечается, что стороны отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.

“Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект Северный поток-2 несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации”, – говорится в сообщении.