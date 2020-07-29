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Xiaomi запатентовала смартфон с отделом для беспроводных наушников

Xiaomi запатентовала смартфон с отделом для беспроводных наушников

Китайский производитель смартфонов Xiaomi запатентовал уникальный гаджет, на верхней панели которого размещаются отсеки для хранения беспроводных наушников.

При этом наушники будут оставаться постоянно заряженными, уверяют инженеры компании.

Особенностью наушников является то, что верхняя часть является поворотной. Одно положение предназначено для ношения в ушах, а второе – для хранения в корпусе смартфона. По дизайну наушники напоминают существующие беспроводные наушники Xiaomi Mi True.

К сожалению, патент не дает никакой дополнительной информации о функциях, скорее всего, наушники могут быть подключены через Bluetooth. Также будет встроена система шумоподавления для обеспечения лучшего качества звука в шумной обстановке.


Фото: letsgodigital.org

Пока неясно, намерен ли Xiaomi выпустить смартфон со встроенной гарнитурой. Наконец, у такой конструкции также есть ряд недостатков. Вы можете представить, что такой отсек требует много места в корпусе. следовательно, другие необходимые компоненты должны быть перемещены и/или заменены на более мелкие детали. Это, конечно, влечет за собой дополнительные расходы на разработку.

Сам телефон имеет широкую металлическую, вероятно, алюминиевую раму, что делает дизайн очень похожим на Apple iPhone. Края экрана сведены к минимуму, это полноэкранный смартфон без вырезов.

По материалам НВ
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