Xiaomi запатентовала смартфон с отделом для беспроводных наушников

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Китайский производитель смартфонов Xiaomi запатентовал уникальный гаджет, на верхней панели которого размещаются отсеки для хранения беспроводных наушников.
При этом наушники будут оставаться постоянно заряженными, уверяют инженеры компании.
Особенностью наушников является то, что верхняя часть является поворотной. Одно положение предназначено для ношения в ушах, а второе – для хранения в корпусе смартфона. По дизайну наушники напоминают существующие беспроводные наушники Xiaomi Mi True.
К сожалению, патент не дает никакой дополнительной информации о функциях, скорее всего, наушники могут быть подключены через Bluetooth. Также будет встроена система шумоподавления для обеспечения лучшего качества звука в шумной обстановке.
Фото: letsgodigital.org
Пока неясно, намерен ли Xiaomi выпустить смартфон со встроенной гарнитурой. Наконец, у такой конструкции также есть ряд недостатков. Вы можете представить, что такой отсек требует много места в корпусе. следовательно, другие необходимые компоненты должны быть перемещены и/или заменены на более мелкие детали. Это, конечно, влечет за собой дополнительные расходы на разработку.
Сам телефон имеет широкую металлическую, вероятно, алюминиевую раму, что делает дизайн очень похожим на Apple iPhone. Края экрана сведены к минимуму, это полноэкранный смартфон без вырезов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селахВчера, 10:33 - 1079 12
"Нафтогаз" обнародовал условия поставок газа населению по рыночным ценамВчера, 15:00 - 1235 8
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривенВчера, 08:01 - 77992 8
1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": этапы введения, штрафы, кэшбэкВчера, 11:00 - 3215 6
Покупатель отеля "Днепр" успешно прошел проверку Фонда госимуществаВчера, 11:19 - 370 5
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривенВчера, 08:01 - 77992 8
"Газпром" лишился единственного судна, которое может достроить "Северный поток – 2"Вчера, 10:10 - 5797 3
1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": этапы введения, штрафы, кэшбэкВчера, 11:00 - 3215 6
НБУ назвал причины девальвации гривны в июлеВчера, 13:00 - 2029
В налоговой назвали сумму уплаченных налогов на недвижимость за первое полугодиеВчера, 08:13 - 1960
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полетВчера, 14:58 - 145
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Позавчера, 16:10 - 295
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 514
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2140
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1104 2