Какие продукты питания Украина готова поставлять в Китай

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Украина готова удовлетворить растущий спрос Китая на продукты питания и украинскую сельхозпродукцию. Экспортный потенциал имеют мука, яблоки, свежая черешня, курятина, рыба и бобовые.
О поставках продуктов говорили вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Украине Фань Сяньжун, сообщает пресс-служба Кабмина.
По словам Ольги Стефанишиной, рост объемов двусторонней торговли между Украиной и Китаем – важный сигнал об общем интересе бизнеса и новых перспективах развития торгово-экономических отношений. Для усиления взаимодействия важно восстановить прямое регулярное авиасообщение между Киевом и Пекином.
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