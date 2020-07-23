Bitcoin показал самый высокий за почти 2 месяца показатель

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Стоимость криптовалюты Bitcoin достигла отметки в 10 315 долларов США в понедельник.
Об этом сообщает CoinTelegraph.
«За последний час стоимость Bitcoin превысила 10 тысяч долларов США и даже установила месячный рекорд в 10 315 долларов США», – говорится в сообщении.
Аналитики сейчас ожидают, что криптовалюта возьмет курс на отметку в 10 500 долларов США.
По данным портала Coin Desk, последний раз Bitcoin стоил больше 10 тысяч долларов 2 июня. Тогда стоимость криптовалюты составила 10 268 долларов США.
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