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Bitcoin показал самый высокий за почти 2 месяца показатель

Bitcoin показал самый высокий за почти 2 месяца показатель

Стоимость криптовалюты Bitcoin достигла отметки в 10 315 долларов США в понедельник.

Об этом сообщает CoinTelegraph.

«За последний час стоимость Bitcoin превысила 10 тысяч долларов США и даже установила месячный рекорд в 10 315 долларов США», – говорится в сообщении.

Аналитики сейчас ожидают, что криптовалюта возьмет курс на отметку в 10 500 долларов США.

По данным портала Coin Desk, последний раз Bitcoin стоил больше 10 тысяч долларов 2 июня. Тогда стоимость криптовалюты составила 10 268 долларов США.

По материалам УКРИНФОРМ
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