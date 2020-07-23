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Украинцы совершили онлайн валютообменных операций более чем на $2 млрд

Украинцы совершили онлайн валютообменных операций более чем на $2 млрд

Украинцы в 2019 году больше покупали валюты через интернет-банкинг, чем продавали. Через 41 банк население продало иностранную валюту онлайн на $0,98 млрд.

Об этом сообщает «Финансовый клуб» в проекте «50 ведущих банков Украины – 2020».

«В течение 2019 года физические лица купили иностранную валюту онлайн на $1,08 млрд. Такую услугу предоставляли 52 банка», – сообщили в пресс-службе НБУ.

Отметим, что с 7 февраля 2019 года, когда вступил в силу закон «О валюте и валютных операциях», банки стали предлагать физлицам обмен валют онлайн.

Первыми были семь банков: ПриватБанк, Альфа-Банк, Универсал Банк (проект «Монобанк»), банк «Конкорд», УкрСиббанк, ОТП Банк и Альтбанк.

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К концу года их количество выросло в разы. Но другим учреждениям понадобилось больше времени для запуска. Ощадбанк предложил ее только в феврале 2020-го, а ПУМБ – в марте.

Остальные банки введут эту услугу в будущем. Форвард Банк по техническим вопросам отложил ее запуск на 2021 год.

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По материалам Финансовый клуб
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