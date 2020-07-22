Приватбанк: бывшие владельцы отмыли почти 800 миллионов долларов

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Приватбанк утверждает в своем иске в США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, что бывшие владельцы отмыли средств почти 800 миллионов долларов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В иске говорится, что оба бывшие владельцы отмыли 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 миллионов долларов через другие американские компании.
Издание также сообщает, что еще 86 миллионов долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка “Ренессанс-Капитал”.
Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал “Приватбанк” разным компаниям, которые контролировали сами олигархи.
“Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок”, – резюмирует издание.
Напоминаем:
В мае 2019 года государственный Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр к бывшему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому.
В своем заявлении Приватбанк заявил о миллиардных убытках. По его данным, ответчики использовали средства для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, указывает этот юридический ресурс.
Деньги пошли на приобретение “стратегически важных” предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд, утверждается в иске.
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