Банки прогнозируют увеличение спроса на кредиты

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Украинские банки ожидают, что в III квартале 2020 года восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся. В то же время качество кредитных портфелей ухудшится.
Об этом свидетельствуют результаты “Опроса об условиях банковского кредитования”, проведенного НБУ.
“Пик негативных ожиданий банков был пройден в прошлом квартале, а уже в текущем опросе ожидания банков на следующие 12 месяцев начали улучшаться. Почти 60% респондентов ожидают увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев, что вдвое больше, чем в предыдущем опросе”, – говорится в документе.
Вместе с тем банки и в дальнейшем ожидают ухудшения качества кредитных портфелей, хотя эти ожидания несколько улучшились по сравнению с предыдущим кварталом. Также финучреждения указывают на некоторое восстановление роста объемов депозитов: около половины респондентов ожидают притока средств населения и бизнеса.
По данным опроса, в апреле-июне 2020 года на фоне продолжения коронакризиса спрос бизнеса на кредиты почти не изменился, если сравнить с прошлым кварталом, показав лишь определенный рост со стороны малых и средних предприятий (МСП).
Так же снижался и спрос населения на кредиты, в частности потребительские займы, из-за подавленных потребительских настроений и уменьшения расходов на товары длительного потребления.
Одновременно, во II квартале банки ужесточали стандарты кредитования (внутренние нормативы и критерии, которыми руководствуется банк в своей кредитной политике) второй квартал подряд.
Во II квартале 79% опрошенных банков указали на рост уровня кредитного риска, но в целом оценки уровня рисков во II квартале были лучше, чем в предыдущем квартале.
Опрос проводился с 18 июня по 9 июля 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков. Ответы дали все респонденты, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 91%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам НБУ.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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