НАПК назвало самые популярные виды коррупции в регионах

Большое количество типичных коррупционных правонарушений связано со злоупотреблением правомочиями, предоставленными депутатам и советам.

Об этом рассказала заведующая Департамента предупреждения и выявления коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Анна Федоренко во время панельной дискуссии “Проблемы коррупции в регионах накануне местных выборов”.

По ее словам, чаще всего встречаются следующие виды коррупции в регионах:

на коммунальных предприятиях;

конфликт интересов при проведении закупок;

неэффективное использование коммунального и государственного имущества, скрытая аренда;

передача земельных участков в частную собственность и пользование ими;

передвижная и сезонная торговля;

летние площадки ресторанов;

черный рынок ритуальных услуг.

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“Исследовав и проанализировав те антикоррупционные программы, которые поступали в НАПК в 2019 году, мы получили следующие результаты. Антикоррупционные программы 19 областных советов Киевского городского совета были согласованы, программам двух советов было отказано и еще три программы других советов не были приняты”, – подытожила Федоренко.

По анализу антикоррупционных программ НАПК установило перечень типичных рисков:

недобропорядочность должностных лиц при проведении закупок товаров, работ или услуг;

возможность формирования тендерной документации или задач таким образом, чтобы конкуренция была ограничена или вовсе невозможна;

влияние депутатов на принятие решений совета;

риски с распределением депутатских средств;

влияние при отборе субъектов оценочной деятельности;

влияние при назначении руководителей коммунальных предприятий;

конфликт интересов при принятии решений депутатами.

Справка Finance.ua:

За 1 квартал 2020 НАПК привлекло к уголовной ответственности 236 коррупционеров.