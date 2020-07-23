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НАПК назвало самые популярные виды коррупции в регионах

НАПК назвало самые популярные виды коррупции в регионах

Большое количество типичных коррупционных правонарушений связано со злоупотреблением правомочиями, предоставленными депутатам и советам.

Об этом рассказала заведующая Департамента предупреждения и выявления коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Анна Федоренко во время панельной дискуссии “Проблемы коррупции в регионах накануне местных выборов”.

По ее словам, чаще всего встречаются следующие виды коррупции в регионах:

  • на коммунальных предприятиях;
  • конфликт интересов при проведении закупок;
  • неэффективное использование коммунального и государственного имущества, скрытая аренда;
  • передача земельных участков в частную собственность и пользование ими;
  • передвижная и сезонная торговля;
  • летние площадки ресторанов;
  • черный рынок ритуальных услуг.

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“Исследовав и проанализировав те антикоррупционные программы, которые поступали в НАПК в 2019 году, мы получили следующие результаты. Антикоррупционные программы 19 областных советов Киевского городского совета были согласованы, программам двух советов было отказано и еще три программы других советов не были приняты”, – подытожила Федоренко.

По анализу антикоррупционных программ НАПК установило перечень типичных рисков:

  • недобропорядочность должностных лиц при проведении закупок товаров, работ или услуг;
  • возможность формирования тендерной документации или задач таким образом, чтобы конкуренция была ограничена или вовсе невозможна;
  • влияние депутатов на принятие решений совета;
  • риски с распределением депутатских средств;
  • влияние при отборе субъектов оценочной деятельности;
  • влияние при назначении руководителей коммунальных предприятий;
  • конфликт интересов при принятии решений депутатами.

Справка Finance.ua:

  • За 1 квартал 2020 НАПК привлекло к уголовной ответственности 236 коррупционеров.
  • Больше всего человек было привлечено к ответственности в связи с несвоевременной подачей декларации, обещанием или предоставлением неправомерной выгоды (взятки) должностному лицу, а также за несообщение о существенных изменениях имущественного положения.
По материалам Finance.UA
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