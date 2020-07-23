НАПК назвало самые популярные виды коррупции в регионах

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Большое количество типичных коррупционных правонарушений связано со злоупотреблением правомочиями, предоставленными депутатам и советам.
Об этом рассказала заведующая Департамента предупреждения и выявления коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Анна Федоренко во время панельной дискуссии “Проблемы коррупции в регионах накануне местных выборов”.
По ее словам, чаще всего встречаются следующие виды коррупции в регионах:
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“Исследовав и проанализировав те антикоррупционные программы, которые поступали в НАПК в 2019 году, мы получили следующие результаты. Антикоррупционные программы 19 областных советов Киевского городского совета были согласованы, программам двух советов было отказано и еще три программы других советов не были приняты”, – подытожила Федоренко.
По анализу антикоррупционных программ НАПК установило перечень типичных рисков:
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