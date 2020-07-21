В аэропорту "Борисполь" сообщают о постепенном восстановлении количества рейсов

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В международном аэропорту “Борисполь” сообщают о постепенном восстановлении количества рейсов в разные страны.
Об этом “Борисполь” сообщает в Facebook.
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“Так, сегодня у нас по плану 50 международных и 17 внутренних рейсов на вылет. Конечно, по сравнению с прошлым годом это – как капля в море, но мы радуемся постепенному восстановлению маршрутов в разные уголки мира”, – говорится в сообщении.
В “Борисполе” также напоминают, что узнать о требованиях к пассажирам стран прилета можно по ссылке и требования к пересечению границы Украины – здесь.
Напомним, правительство с 12 марта 2020 года ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.
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