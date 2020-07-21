Ожидать изменения стоимости кредитов можно спустя месяцы после снижения ставки НБУ, - эксперт

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На удешевление стоимости кредитов уйдет от 6 до 12 месяцев после того, как Нацбанк снизит учетную ставку.
Об этом заявил Тарас Козак, президент инвестиционной группы “Универ”, в эфире программы “Эспрессо кошелек” на телеканале “Эспрессо”.
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“Учетная ставка влияет на размер ставок в экономике с большим лагом. Не так, что сегодня снизили, а завтра кредиты стали дешевле. Лаг от изменения учетной ставки до изменения ставок в экономике составляет 6-9-12 месяцев”, – сказал Тарас Козак.
Он пояснил, что примерно через такой же промежуток времени обновленная ставка повлияет на инфляцию.
Он допустил, что со временем, возможно, есть смысл снизить учетную ставку до 5%. Из-за этого инфляция увеличится, но все равно будет оставаться в пределах таргета НБУ.
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