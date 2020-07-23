39% украинцев считают восстановление промышленности драйвером экономики - опрос

39% украинцев считают восстановление промышленности одним из главных драйверов развития экономики. В то же время наиболее значительным барьером для развития экономики 64% опрошенных считают коррупцию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 5-6 июня компанией Gradus совместно с Центром Экономического Восстановления.

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Отвечая на вопрос, что наиболее положительно влияет на экономику Украины, 39% опрошенных назвали восстановление промышленности. Второе место в топ самых популярных ответов – защита отечественного производителя. Такой ответ дали 30% респондентов.

Исследование было проведено 5-6 июня 2020 года путем онлайн-опроса. Объем выборки – 1000 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением более 50 000 жителей.