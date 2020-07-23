39% украинцев считают восстановление промышленности драйвером экономики - опрос

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
39% украинцев считают восстановление промышленности одним из главных драйверов развития экономики. В то же время наиболее значительным барьером для развития экономики 64% опрошенных считают коррупцию.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 5-6 июня компанией Gradus совместно с Центром Экономического Восстановления.
Читайте также: Падение промпроизводства в Украине замедлилось более чем в два раза
Отвечая на вопрос, что наиболее положительно влияет на экономику Украины, 39% опрошенных назвали восстановление промышленности. Второе место в топ самых популярных ответов – защита отечественного производителя. Такой ответ дали 30% респондентов.
Исследование было проведено 5-6 июня 2020 года путем онлайн-опроса. Объем выборки – 1000 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением более 50 000 жителей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине через неделю изменятся правила оплаты за коммуналку: что следует знатьВчера, 19:06 - 104492 13
Пенсии вырастут вдвое – какой будет пенсионная реформа, – МинсоцполитикиВчера, 10:14 - 4650 6
Украина стала лидером в Европе по росту рынка новых автоВчера, 12:35 - 5310 5
В какой валюте безопаснее хранить сбережения - советы финансовых аналитиковВчера, 16:10 - 7546 4
В Украине через неделю изменятся правила оплаты за коммуналку: что следует знатьВчера, 19:06 - 104492 13
Работающие пенсионеры не получили повышение пенсии: в Минсоцполитики назвали причинуВчера, 15:42 - 12497 1
В какой валюте безопаснее хранить сбережения - советы финансовых аналитиковВчера, 16:10 - 7546 4
Украина стала лидером в Европе по росту рынка новых автоВчера, 12:35 - 5310 5
С 1 августа внедряются программные РРОВчера, 14:00 - 4937 1
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1167
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 615
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 501
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5889 16
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2446 6