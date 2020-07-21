Должностное лицо госпредприятия будут судить за вырубку леса на более чем 1,3 млн гривен

Один из руководителей ГП “Хмельницкое лесное хозяйство” будут судить за незаконную вырубку леса на более чем 1,3 млн грн, обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“Он обвиняется во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы и незаконной вырубке деревьев, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины)”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре 2019 года руководитель лесного хозяйства оформил официальное поручение и выдал разрешение на проведение санитарной вырубки леса на территории Литинского лесничества, где она не предусматривалась.

“Руководствуясь решением руководителя, работники лесного хозяйства произвели незаконную вырубку деревьев разных пород, чем нанесли государству ущерб на сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч гривен”, – сообщили в ГБР.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 4250 до 12 750 грн.