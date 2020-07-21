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Бюджет Программы медгарантий на 2021 год предлагают увеличить до 240 миллиардов

Бюджет Программы медгарантий на 2021 год предлагают увеличить до 240 миллиардов

Национальная служба здоровья Украины предлагает увеличить бюджет Программы медицинских гарантий на 2021 год до 240 млрд грн.

Об этом на брифинге 24 июля сказала директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко.

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“Для реализации предложений НСЗУ на Программу медгарантий-2021 необходимо выделить 240 млрд грн и дополнительно для оказания помощи больным COVID-19, или с подозрением на него, НСЗУ предлагает забюджетировать еще 67 млрд грн. Это примерно 6% ВВП, таким образом, мы выполняем норму закона о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, где указано, что расходы на реализацию ПМГ должны составлять не менее 5% ВВП”, – сказала Бойко.

Так, в рамках Программы медицинских гарантий предлагается ввести новый пакет лечения туберкулеза на уровне первичной помощи. После того, как пациент перестает выделять бактерию туберкулеза, он сможет продолжить лечение под наблюдением семейного врача. НСЗУ предлагает тариф для оплаты амбулаторного ведения пациента с туберкулезом на уровне 1750 грн в месяц.

В психиатрической помощи предлагается ввести «Мобильную психиатрическую помощь», которая будет оказываться пациентам на дому.

Также предлагается повысить тариф на лечение инфаркта и инсульта до 47 тыс. и 39 тыс. грн соответственно, увеличить тариф для диагностики онкозаболеваний и проведения химиотерапевтического лечения с 18 до 59 тыс. грн, а проведение лучевой терапии – с 30 до 101 тыс. грн.

Кроме того, предлагается ввести повышающий тариф за верный выбор маршрута пациента бригадами экстренной помощи, которые вызывают для госпитализации пациента с инсультом или инфарктом.

Кроме того, по словам Бойко, на 2021 год предлагается расширить программу “Доступные лекарства”, в частности включить в нее лекарства для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, а также лекарственные средства для людей с психическими расстройствами. На это, по словам Бойко, нужно 87 млн ​​грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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