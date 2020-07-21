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Государственные ТЭЦ могут передать "Нафтогазу" из-за долгов

Государственные ТЭЦ могут передать "Нафтогазу" из-за долгов

Министерство энергетики хочет передать государственные теплоэлектроцентрали от Фонда госимущества к “Нафтогазу”.

Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец в ходе селекторного совещания с представителями профильных ведомств.

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Причиной этому – вопрос задолженности теплоэлектроцентралей, находящихся в управлении Фонда госимущества, и как следствие, угроза неполучения номинации на газ.

“Министерство энергетики в ближайшее время будет инициировать совещание при участии Фонда госимущества, НАК “Нафтогаз Украины”, Антимонопольного комитета для решения этой проблемы. Мы проработаем все возможные варианты, в том числе и возможность передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно ТЭЦ от Фонда госимущества к “Нафтогазы Украины”, – подчеркнула Буславец.

По материалам Економічна Правда
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