Государственные ТЭЦ могут передать "Нафтогазу" из-за долгов

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Министерство энергетики хочет передать государственные теплоэлектроцентрали от Фонда госимущества к “Нафтогазу”.
Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец в ходе селекторного совещания с представителями профильных ведомств.
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Причиной этому – вопрос задолженности теплоэлектроцентралей, находящихся в управлении Фонда госимущества, и как следствие, угроза неполучения номинации на газ.
“Министерство энергетики в ближайшее время будет инициировать совещание при участии Фонда госимущества, НАК “Нафтогаз Украины”, Антимонопольного комитета для решения этой проблемы. Мы проработаем все возможные варианты, в том числе и возможность передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно ТЭЦ от Фонда госимущества к “Нафтогазы Украины”, – подчеркнула Буславец.
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