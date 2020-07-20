В НБУ назвали причины высоких кредитных ставок для населения

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Ставки по кредитам для населения остаются очень высокими, поскольку банки закладывают в уровень ставок свой риск. Но ставки постепенно снижаются.
Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
Как отметил Сологуб, так называемая трансмиссия, то есть реакция ставок по депозитам и кредитам на учетную ставку НБУ, понемногу происходит.
“Снижаются ставки по депозитам и кредитам”, – сказал он.
При этом он напомнил о высоком уровне дефолтов по кредитам населения.
“Надо понимать, что если вы платите добросовестно 30% по потребительским кредитам, то только потому, что 10 или 20 из сотни не платят. И риск тех людей закладывается в эту процентную ставку”, – добавил он.
В связи с этим он отметил, что вопрос высоких ставок – это не только вопрос цены ресурса, т. е. депозитных ставок, а вопрос риска.
По его словам, почти все крупнейшие банки уже снизили депозитные ставки ниже 10%, а ставки по кредитам также постепенно снижаются.
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