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В НБУ назвали причины высоких кредитных ставок для населения

В НБУ назвали причины высоких кредитных ставок для населения

Ставки по кредитам для населения остаются очень высокими, поскольку банки закладывают в уровень ставок свой риск. Но ставки постепенно снижаются.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Как отметил Сологуб, так называемая трансмиссия, то есть реакция ставок по депозитам и кредитам на учетную ставку НБУ, понемногу происходит.

“Снижаются ставки по депозитам и кредитам”, – сказал он.

При этом он напомнил о высоком уровне дефолтов по кредитам населения.

“Надо понимать, что если вы платите добросовестно 30% по потребительским кредитам, то только потому, что 10 или 20 из сотни не платят. И риск тех людей закладывается в эту процентную ставку”, – добавил он.

В связи с этим он отметил, что вопрос высоких ставок – это не только вопрос цены ресурса, т. е. депозитных ставок, а вопрос риска.

По его словам, почти все крупнейшие банки уже снизили депозитные ставки ниже 10%, а ставки по кредитам также постепенно снижаются.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Херсонщину заявил, что будет бороться за низкие кредиты для отечественного бизнеса.
  • Кредитными каникулами во время карантина в среднем воспользовались 12-15% клиентов банков. Из них 80% уже в июне закончили каникулы, совершили полный платеж по кредиту.
  • По мнению банкиров, потребительские кредиты клиенты готовы брать только на короткие сроки.

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По материалам РБК-Украина
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