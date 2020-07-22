Какое жилье покупают и почему долгостроев может стать больше

Замерший строительный рынок показал признаки жизни впервые с начала коронакризиса. Инвестиции украинцев в новое жилье на начальной стадии строительства выросли на 15%.

Об этом пишет budport.

Эксперты констатируют завершение коронакризиса на первичном рынке недвижимости.

Спрос. Несмотря на массовые протесты обманутых инвесторов, в июне-июле по сравнению с маем спрос на объекты на начальных стадиях строительства увеличился в среднем на 15%. Об этом рассказала директор по маркетингу одного из столичных ЖК. По ее словам, на середину июля около 40% всех приобретений квартир приходится на начальные стадии строительства: если готово только свайное поле или построено несколько первых этажей.

Более 25% спроса сконцентрировано на объектах, строительство которых находится на “монолитном” этапе – возведения каркаса здания (от 6 до 12 месяцев), около 20% приходится на объекты, где уже ведется обустройство инженерных сетей, монтаж стеклопакетов, фасадные работы и пр. (от 12 до 15 месяцев), а спрос на завершающих этапах строительства составляет около 15% от всего объема продаж.

Такая статистика свидетельствует о том, что рынку недвижимости для того, чтобы выйти на более-менее приемлемый уровень после жесткого карантина, потребовалось 2,5 месяца. Прежде всего это касается растущего спроса, а также темпов строительства. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два месяца активность покупателей будет довольно высокой. Это отразится на росте продаж на стартовых этапах строительства.

Что покупают. Более 70% от всего спроса на начальных стадиях строительства приходится на объекты новых форматов, строительство которых началось в 2020 году и не останавливалось в период карантина: это прежде всего многофункциональные жилые комплексы, объекты форматов “город в городе”, live-work-play и др.

В среднем по рынку рост стоимости 1 кв. м с момента начала строительства и до ввода объекта в эксплуатацию в объектах эконом-класса достигает 22-25%, в объектах комфорт-класса – 30%, бизнес-класса – 35%. При этом повышенный спрос на объекты новых форматов (категории комфорт+ и бизнес+) вызван именно высокой ликвидностью вложений: до 50% за весь период строительства.

По состоянию на сегодня половина людей, которые в прошлом году хотели купить квартиру на первичном рынке, ушли на вторичный, констатируют эксперты. Более 20% ушло на вторичку за последние пару месяцев после прекращения карантина. Это очень серьезная тенденция и она будет продолжаться.

Недострои. В отличие от других сфер экономики, пострадавших от коронакризиса, на строительный рынок оказывает крайне негативное воздействие также ситуация вокруг недостроев, чьи инвесторы перекрывают улицы и митингуют у госучреждений.

Подлинному возрождению строительного рынка поможет только незамедлительная активизация Киевгорстроя в достройке объектов Укрбуда. Также государство должно вмешаться в ситуацию вокруг строек Аркады, инвесторы которых в последний месяц своими акциями создают самую сильную “антирекламу” инвестициям в недвижимость, утверждают эксперты.

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