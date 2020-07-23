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Названы лучшие города мира для удаленной работы

Названы лучшие города мира для удаленной работы

Британская компания Carphone Warehouse составила список из 30 лучших городов для фрилансеров. В исследовании рассматривались критерии, важные для тех, кто работает удаленно, говорится на сайте организации.

Эксперты проанализировали уровень занятости, средний размер зарплаты, скорость интернета, стоимость аренды жилья, досуг, медицину, транспорт, локации для работы и общее качество жизни.

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По всем этим показателям лидером рейтинга лучшей работы “удаленно” стал американский город Остин в штате Техас.

На второе место специалисты поместили Чиангмай в Таиланде. Замыкает тройку столица Германии Берлин.

В первую пятерку лучших населенных пунктов для фрилансеров вошли испанская Барселона и австралийский Мельбурн.

Список продолжают:

  • Тулуза, Франция;
  • Монреаль, Канада;
  • Дубай, ОАЭ;
  • Медельин, Колумбия;
  • Осло, Норвегия;
  • Окленд, Новая Зеландия;
  • Амстердам, Нидерланды;
  • Гонконг;
  • Лондон, Великобритания;
  • Тель-Авив, Израиль;
  • Буэнос-Айрес, Аргентина;
  • Чангу, Бали, Индонезия;
  • Сантьяго, Чили;
  • Лахор, Пакистан;
  • Кейптаун, ЮАР;
  • Дели, Индия;
  • Санкт-Петербург, Россия;
  • Сан-Паулу, Бразилия;
  • Белград, Сербия;
  • Киев, Украина;
  • Афины, Греция;
  • Манила, Филиппины;
  • Каир, Египет;
  • Найроби, Кения;
  • Дакка, Бангладеш.
По материалам Корреспондент.net
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