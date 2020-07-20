Табачные компании готовы судиться с Украиной в арбитраже - СМИ

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С осени прошлого года продолжаются судебные разбирательства табачных производителей с АМКУ по поводу миллиардного штрафа. Компании готовы подать иск в арбитраж, пишут СМИ.
Международные табачные компании готовы подать иск в арбитраж против Украины на миллиарды гривен, пишет издание Дело.
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Компании намерены обжаловать уже в международных судах штраф Антимонопольного комитета на 6,5 млрд грн, если украинские суды не удовлетворят их иски.
“Но в таком случае табачные компании получат основания для обращения в Международный инвестиционный арбитраж: он подтвердит незаконность решения АМКУ и обяжет государство Украина компенсировать потери международным табачным компаниям”, – утверждает издание.
“Такие действия со стороны АМКУ могут не только парализовать работу четырех международных компаний, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, но практически остановить поставки легальной табачной продукции для более чем 7 млн. потребителей в Украине и создать условия для беспрецедентного роста нелегальной торговли”, – говорится в обращении Ассоциации “Укртютюн” на имя президента Владимира Зеленского.
В Минэкономики предупреждают, что судебные споры грозят Украине потерей поступлений в бюджет.
“Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет – это то, чего мы можем ожидать”, – прокомментировала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди.
Напомним, АМКУ оштрафовал четырех производителей сигарет и дистрибьютора Тедис Украины на 6,5 млрд грн в октябре прошлого года. С тех пор продолжаются судебные споры.
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