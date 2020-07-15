"Киевгорстрой" принял еще 6 объектов "Укрбуда"

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Холдинговая компания “Киевгорстрой” приняла очередные 6 объектов корпорации “Укрбуд” – ЖК “Кирилловский гай”, “Гвардейский”, “Freedом”, “Lake house”, “Twin house”, “Urban park”.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По словам президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, в ближайшее время планируют принять все объекты.
“Сегодня “Киевгорстрой” подписал документы на принятие еще 6 комплексов “Укрбуда”. У этого процесса непростая предыстория. Сначала, когда мы соглашались достраивать, было понимание, что и как делать. Но я не думал, что мы столкнемся с таким большим количеством препятствий: начиная от заказчиков строительства и заканчивая причастными государственными структурами. Из-за этого время принятия несколько затянулось. На сегодняшний день по большей части комплексов, которые принимает “Киевгорстрой”, документы на финальных стадиях”, – заявил Кушнир.
“Ожидаем положительного решения от Киевсовета в вопросе отмены паевых взносов, что существенно снизит финансовую нагрузку. ГАСИ начал вводить объекты в эксплуатацию”, – добавил он.
По его словам, компании удалось наладить сотрудничество с Министерством обороны, на землях которого должны строиться 3 больших комплекса. Относительно ЖК “Art house” – ситуация сложная.
“Мы работаем с Министерством в части подписания договоров. Есть полное взаимопонимание и конструктивная работа. Уже подписан основной договор по ЖК “Urban Park”, согласованы с Министерством условия соглашения по ЖК “Оберег-2”. Для окончательной передачи объектов необходимо выполнение нескольких технических моментов, думаю, это не займет много времени.
Понимая, что этот процесс запущен, мы принимаем сегодняшние 6 комплексов”, – рассказал Кушнир.
В общем “Киевгорстроем” в целом сейчас принято 11 объектов корпорации “Укрбуд”: ЖК “Пектораль”, “Новомостицкий”, “Солнечная Ривьера”, “Харьковский”, “Гармония”, “Кирилловский гай”, “Гвардейский”, “Freedом”, “Lake house”, “Twin house”, “Urban park” .
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