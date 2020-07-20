Реформа ГАСИ: что предлагает изменить Офис простых решений и результатов

Главным отличием между концепцией реформы ГАСИ от Офиса простых решений и результатов и концепциями других групп является система контроля.

Об этом рассказал депутат Киевского облсовета и застройщик Георгий Цагареишвили во время online круглого стола «Реформирование #ГАСИ. Предложения властей и Офиса простых решений и результатов».

“Сейчас контроль происходит через проверки — плановые и неплановые. Мы предлагаем назначить уполномоченных лиц аккредитованных и авторизованных юридических лиц, которые будут контролировать СС2 и СС3. Контроль за СС3 – объектами повышенной опасности — мы предлагаем взять центральному органу исполнительной власти, который реализует госполитику в сфере градостроительства”, – рассказал он.

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Самовольное строительство, по словам Цагареишвили, смогут контролировать исполнительные органы сельских, городских советов.

“Мы также предлагаем внести изменения в законодательство, чтобы граждане сами могли контролировать незаконных застройщиков. Такой подход можно будет применять в двух случаях: при выявлении самовольного строительства или нарушении предельно допустимой высотности застройки”, – резюмировал чиновник.

Если такое нарушение будет доказано во время проверки, физлицо, которое обнаружило и сообщило о нарушителе, получит 20% от уплаченного застройщиком штрафа.

Что еще предлагают изменить:

получение всех технических условий (кроме газоснабжения) осуществлять до принятия в эксплуатацию законченного объекта строительства. Сейчас проектирование объекта строительства осуществляется после получения технических условий на газо – водо – тепло-, электроснабжение, водоотведение, наружного освещения, отвод ливневых вод и телекоммуникации. Срок получения ТУ от 3 до 6 месяцев (задерживает процесс строительства);

для защиты прав собственников, кроме права собственности на объект строительства отдельно регистрировать, в частности, каждый объект внутри строительства — квартиры, офисы и тому подобное.

в нотариальной форме регистрировать предварительный договор купли-продажи: при 100%-й покупке регистрировать право собственности на часть объекта строительства с процентным коэффициентом, при покупке в рассрочку — обременение на часть объекта строительства с процентным коэффициентом;

установить обязательную уплату судебного сбора для всех участников процесса;

обжаловать действия или бездействие субъектов градостроительного контроля и надзора в суде предлагают в порядке упрощенного искового производства.

Справка Finance.ua:

13 марта Кабмин на выездном заседании проголосовал за ликвидацию Госархстройинспекции. Тогда же премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что вместо ГАСИ будут созданы три структуры: Государственная сервисная служба градостроительства (разрешительные и регистрационные функции), Госинспекция градостроительства (надзор и контроль) и Госагентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве (определять параметры, ГСН , еврокоды).