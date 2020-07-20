Реформа ГАСИ: что предлагает изменить Офис простых решений и результатов

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Главным отличием между концепцией реформы ГАСИ от Офиса простых решений и результатов и концепциями других групп является система контроля.
Об этом рассказал депутат Киевского облсовета и застройщик Георгий Цагареишвили во время online круглого стола «Реформирование #ГАСИ. Предложения властей и Офиса простых решений и результатов».
“Сейчас контроль происходит через проверки — плановые и неплановые. Мы предлагаем назначить уполномоченных лиц аккредитованных и авторизованных юридических лиц, которые будут контролировать СС2 и СС3. Контроль за СС3 – объектами повышенной опасности — мы предлагаем взять центральному органу исполнительной власти, который реализует госполитику в сфере градостроительства”, – рассказал он.
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Самовольное строительство, по словам Цагареишвили, смогут контролировать исполнительные органы сельских, городских советов.
“Мы также предлагаем внести изменения в законодательство, чтобы граждане сами могли контролировать незаконных застройщиков. Такой подход можно будет применять в двух случаях: при выявлении самовольного строительства или нарушении предельно допустимой высотности застройки”, – резюмировал чиновник.
Если такое нарушение будет доказано во время проверки, физлицо, которое обнаружило и сообщило о нарушителе, получит 20% от уплаченного застройщиком штрафа.
Что еще предлагают изменить:
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