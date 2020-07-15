OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)

Китайская компания OnePlus представила новый смартфон OnePlus Nord.

Об этом сообщает Business Insider.

«OnePlus представила новый смартфон OnePlus Nord с поддержкой 5G и 6-ю камерами», – говорится в сообщении.

Стоимость самого устройства стартует от 399 евро.

Как сообщает портал, на передней части OnePlus Nord установлены две камеры в 32МПа и 8Мп, а на обратной стороне четыре в 48 Мп, 8 Мп, 2Мп (макрокамера) и 5Мп (сенсор для измерения глубины).



Фото: OnePlus

Также устройство имеет дисплей с активной матрицей на органических светодиодах. Среди прочего в OnePlus Nord установлен процессор Snapdragon 765G.



Фото: OnePlus

В компании утверждают, что смартфон можно зарядить на 70% за полчаса.

По данным GSM Arena, OnePlus Nord будет доступен в синем и сером цветах.