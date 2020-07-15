OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)

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Китайская компания OnePlus представила новый смартфон OnePlus Nord.
Об этом сообщает Business Insider.
«OnePlus представила новый смартфон OnePlus Nord с поддержкой 5G и 6-ю камерами», – говорится в сообщении.
Стоимость самого устройства стартует от 399 евро.
Как сообщает портал, на передней части OnePlus Nord установлены две камеры в 32МПа и 8Мп, а на обратной стороне четыре в 48 Мп, 8 Мп, 2Мп (макрокамера) и 5Мп (сенсор для измерения глубины).
Фото: OnePlus
Также устройство имеет дисплей с активной матрицей на органических светодиодах. Среди прочего в OnePlus Nord установлен процессор Snapdragon 765G.
Фото: OnePlus
В компании утверждают, что смартфон можно зарядить на 70% за полчаса.
По данным GSM Arena, OnePlus Nord будет доступен в синем и сером цветах.
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