АМКУ выиграл суд у двух табачных компаний на 460 млн грн

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Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний “Империал Тобакко Юкрейн” и “Империал Тобакко Продакшн Украина” к Антимонопольному комитету Украины с требованием признать частично недействительным решение АМКУ от 10 октября 2019 года, которым компаниям были наложены штрафы за нарушение конкурентного законодательства на общую сумму почти 460 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета.
Указано, что компании были оштрафованы по итогам рассмотрения дела о сговоре производителей сигарет и дистрибьютора по продаже табачных изделий ООО “Тедис Украина” (ранее — ООО “ТК “Мегаполис”).
Согласно принятому Комитетом решению, на компанию “Империал Тобакко Юкрейн” был наложен штраф в размере более 292 млн грн, на ПАО “Империал Тобакко Продакшн Украина” — более 167 млн грн.
Ранее суд вынес аналогичное решение по иску к АМКУ акционерного общества “АТ табачная компания “В.А.Т. — Прилуки” с требованием отменить решение Комитета о наложении на компанию штрафа в размере более 448 млн грн.
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