В Барселоне собрались принудительно выкупать у хозяев пустующие квартиры

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Власти Барселоны решили прибегнуть к новому “оружию” в борьбе за увеличение количества доступных квартир для аренды – возможности принудительного выкупа недвижимого имущества, которое стоит пустым.
Об этом сообщает Rzeczpospolita, ссылаясь на Bloomberg.
На текущей неделе департамент жилищного строительства города Барселона направил предупреждение 14 компаниям, владеющим в общей сложности 194 квартирами. В письме город предупреждал, что если компании не найдут арендаторов в течение месяца, то недвижимость будет принудительно выкуплена городом за половину ее рыночной стоимости. Затем город будет использовать ее в качестве своего жилого фонда для людей с низким доходом. Компаниям также грозят штрафы от 90 до 900 тыс. евро.
Барселона уже много лет борется с проблемой вакантности жилья, с одной стороны, и ростом арендной платы, с другой. После кризиса на рынке недвижимости в 2007-2008 годах некоторые компании предпочитают держать пустую недвижимость в ожидании роста ее стоимости, а не выводить ее на рынок аренды.
Кроме того, некоторые компании не заботятся о своей собственности, что приводит к самопоселению в ней людей и превращению в так называемые narcopisos (нарко-квартиры), в которых ведут свою деятельность наркоторговцы.
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