0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2759 0

В Барселоне собрались принудительно выкупать у хозяев пустующие квартиры

В Барселоне собрались принудительно выкупать у хозяев пустующие квартиры

Власти Барселоны решили прибегнуть к новому “оружию” в борьбе за увеличение количества доступных квартир для аренды – возможности принудительного выкупа недвижимого имущества, которое стоит пустым.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, ссылаясь на Bloomberg.

На текущей неделе департамент жилищного строительства города Барселона направил предупреждение 14 компаниям, владеющим в общей сложности 194 квартирами. В письме город предупреждал, что если компании не найдут арендаторов в течение месяца, то недвижимость будет принудительно выкуплена городом за половину ее рыночной стоимости. Затем город будет использовать ее в качестве своего жилого фонда для людей с низким доходом. Компаниям также грозят штрафы от 90 до 900 тыс. евро.

Барселона уже много лет борется с проблемой вакантности жилья, с одной стороны, и ростом арендной платы, с другой. После кризиса на рынке недвижимости в 2007-2008 годах некоторые компании предпочитают держать пустую недвижимость в ожидании роста ее стоимости, а не выводить ее на рынок аренды.

Кроме того, некоторые компании не заботятся о своей собственности, что приводит к самопоселению в ней людей и превращению в так называемые narcopisos (нарко-квартиры), в которых ведут свою деятельность наркоторговцы.

Справка Finance.ua:

  • В Каталонии уже с 2016 года действует положение, позволяющее местным органам власти принудительно брать под контроль квартиры, пустующие более 2 лет. Местные власти могут принудительно арендовать такие квартиры на срок от 4 до 10 лет, после чего они должны вернуть их владельцам. Новый закон, принятый в декабре 2019 года, позволяет больше – выкупать за половину стоимости.
  • Нынешняя акция городских властей направлена на возможное приобретение полностью неиспользуемого имущества. Город нацелен на недвижимость, удовлетворяющую одновременно двум условиям: отсутствие аренды в течение последних двух лет, а также отсутствие какого-либо потребления энергии или других коммунальных услуг. Это позволит исключить дома, которые иногда используются в качестве второго жилья.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Все, что мы знаем про:Finance.UA
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.