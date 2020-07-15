В Барселоне собрались принудительно выкупать у хозяев пустующие квартиры

Власти Барселоны решили прибегнуть к новому “оружию” в борьбе за увеличение количества доступных квартир для аренды – возможности принудительного выкупа недвижимого имущества, которое стоит пустым.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, ссылаясь на Bloomberg.

На текущей неделе департамент жилищного строительства города Барселона направил предупреждение 14 компаниям, владеющим в общей сложности 194 квартирами. В письме город предупреждал, что если компании не найдут арендаторов в течение месяца, то недвижимость будет принудительно выкуплена городом за половину ее рыночной стоимости. Затем город будет использовать ее в качестве своего жилого фонда для людей с низким доходом. Компаниям также грозят штрафы от 90 до 900 тыс. евро.

Барселона уже много лет борется с проблемой вакантности жилья, с одной стороны, и ростом арендной платы, с другой. После кризиса на рынке недвижимости в 2007-2008 годах некоторые компании предпочитают держать пустую недвижимость в ожидании роста ее стоимости, а не выводить ее на рынок аренды.

Кроме того, некоторые компании не заботятся о своей собственности, что приводит к самопоселению в ней людей и превращению в так называемые narcopisos (нарко-квартиры), в которых ведут свою деятельность наркоторговцы.

Справка Finance.ua:

В Каталонии уже с 2016 года действует положение, позволяющее местным органам власти принудительно брать под контроль квартиры, пустующие более 2 лет. Местные власти могут принудительно арендовать такие квартиры на срок от 4 до 10 лет, после чего они должны вернуть их владельцам. Новый закон, принятый в декабре 2019 года, позволяет больше – выкупать за половину стоимости.