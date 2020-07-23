Госэнергоэффективности назвало преимущества СЭС для домохозяйств

Более 25 тыс. украинских домохозяйств экономят на электроэнергии, используя солнечные панели.

Об этом сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности.

“По состоянию на 1 июля 2020 г. уже более 25 600 домохозяйств в Украине используют «чистую» электроэнергию, установив солнечные электростанции (СЭСд)”, – говорится в сообщении.

Объем вложенных семьями инвестиций превышает 520 млн евро, а суммарная мощность всех СЭСд – 658 МВт. В частности, в течение II квартала 2020 года еще около 1500 домохозяйств перешли на солнечные панели.

“Используя электроэнергию из энергии солнца, семьи самостоятельно обеспечивают свои энергетические потребности и экономят на коммунальных услугах. Если установить аккумуляторное оборудование, то можно стать фактически автономным и энергонезависимым”, – прокомментировал и.о. Председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

В Госэнергоэффективности обращают внимание на то, что СЭС домохозяйств – это малая распределенная генерация, которая позволяет использовать энергию в точке ее производства.

Преимущества СЭС:

предотвращает потери в сетях при транспортировке электроэнергии;

дополнительный стимул для владельцев следить за потреблением электроэнергии, менять поведение на энергосберегающее, принимать энергоэффективные меры и использовать «smart»-технологии.

ТОП-5 областей по количеству СЭС частных домохозяйств:

Днепропетровска – почти 3500;

Тернопольская – более 2200;

Киевская – более 2000;

Ивано-Франковска – более 1900;

Закарпатская – почти 1600.

В ведомстве отметили, что изменения по поддержке развития возобновляемой энергетики, которые сейчас активно обсуждаются, не касаются домохозяйств.

Справка Finance.ua:

Поставщик YASNO создал калькулятор доходности станции. Каждый потребитель может рассчитать, какая мощность установки будет оптимальной именно для него и сколько он сможет заработать.