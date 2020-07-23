Госэнергоэффективности назвало преимущества СЭС для домохозяйств

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Более 25 тыс. украинских домохозяйств экономят на электроэнергии, используя солнечные панели.
Об этом сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности.
“По состоянию на 1 июля 2020 г. уже более 25 600 домохозяйств в Украине используют «чистую» электроэнергию, установив солнечные электростанции (СЭСд)”, – говорится в сообщении.
Объем вложенных семьями инвестиций превышает 520 млн евро, а суммарная мощность всех СЭСд – 658 МВт. В частности, в течение II квартала 2020 года еще около 1500 домохозяйств перешли на солнечные панели.
“Используя электроэнергию из энергии солнца, семьи самостоятельно обеспечивают свои энергетические потребности и экономят на коммунальных услугах. Если установить аккумуляторное оборудование, то можно стать фактически автономным и энергонезависимым”, – прокомментировал и.о. Председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.
В Госэнергоэффективности обращают внимание на то, что СЭС домохозяйств – это малая распределенная генерация, которая позволяет использовать энергию в точке ее производства.
Преимущества СЭС:
ТОП-5 областей по количеству СЭС частных домохозяйств:
В ведомстве отметили, что изменения по поддержке развития возобновляемой энергетики, которые сейчас активно обсуждаются, не касаются домохозяйств.
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