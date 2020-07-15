Условия аренды земли владельцами фермерских хозяйств - объяснение Верховного суда

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После заключения гражданином договора аренды земельного участка для ведения фермерского хозяйства и создания такого хозяйства права и обязанности арендатора по соответствующему договору переходят от гражданина к фермерскому хозяйству со дня проведения его государственной регистрации.
Об этом сообщается на странице Верховного суда Украины в FACEBOOK
После проведения государственной регистрации фермерского хозяйства и перехода к нему прав и обязанностей арендатора земельного участка такое хозяйство обращается к государственному регистратору для проведения государственной регистрации права аренды на основании договора, заключенного учредителем этого фермерского хозяйства.
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Заключение с арендодателем и представление государственному регистратору дополнительного соглашения к договору аренды земли о замене арендатора с гражданина на фермерское хозяйство действующим законодательством Украины не предусмотрено, соответственно, не является обязательным.
В то же время Законом Украины «О фермерском хозяйстве» введен механизм, по которому земельный участок сначала предоставляется в аренду гражданину, который может использовать его лишь путем создания фермерского хозяйства как формы осуществления своей предпринимательской деятельности. Такое фермерское хозяйство создается после получения гражданином земельного участка в аренду.
С момента создания фермерского хозяйства и его государственной регистрации к нему переходят права и обязанности арендатора земельного участка.
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Следовательно, в этом случае не происходит отчуждения арендатором права на аренду земельного участка, а осуществляется переход прав и обязанностей арендатора земельного участка от гражданина к созданному им фермерскому хозяйству. При этом такой переход происходит в силу предписаний Закона Украины «О фермерском хозяйстве» и не требует совершения сторонами арендных правоотношений каких-либо дополнительных действий, в том числе заключения дополнительных соглашений.
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