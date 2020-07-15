Возврат к формуле «Роттердам+» будет способствовать преодолению кризиса в энергетике - «слуга» Буймистер

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Возврат к практике ценообразования на украинский уголь по принципу импортного паритета (Роттердам+) будет способствовать преодолению кризиса и стабилизации ситуации на рынке электроэнергии.
Об этом заявила депутат, член фракции большинства «Слуга Народа» Людмила Буймистер на своей странице в социальной сети Facebook.
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«Импортный паритет де-факто уже вернулся. И вернулся победоносно: у «Центрэнерго» будет уголь по цене, не ниже регуляторной, к тому же производство тока из угля более выгодно, чем из газа, а 6500 шахтеров «Добропольеуголь» выходят из многомесячного простоя, будут иметь работу и полноценную зарплату. Выходит ситуация «win-win», когда все в выигрыше», – отметила народный депутат.
Она подчеркнула, для стабилизации энергоотрасли необходимо возобновить использование формулы импортного паритета на нормативном уровне. На данный момент депутат разрабатывает соответствующие изменения в законодательство.
«Вскоре планирую обобщить свои предложения, обсудить их с коллегами и вынести их на следующую сессию Рады. Надеюсь на поддержку коллег, потому что в новый отопительный сезон нужно войти с прогнозируемым ценообразованием и с выведенной из кризиса энергоотраслью. А после отопительного сезона мы не должны нести убытки по всем предприятиям и иметь десятимиллиардные долги, которые мы получили после этого», – добавила депутат Буймистер.
Напомним, формула «Роттердам+» действовала при расчете стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности возросла.
10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания «Центрэнерго» заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле «Роттердам+».
Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В.Зеленским) аналогичный подход к определению цены газа для населения – т.н. «Амстердам+». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржи TTF.
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