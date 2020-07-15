В Украине впервые выдали разрешение на легальную добычу янтаря

В Ровненской области состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений для добычи янтаря.

Об этом сообщил глава Ровненской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

По его словам, два участка до 10 гектаров в селе Алексеевка Сарненского района выставили на сайте Prozorro еще в июне. В первом аукционе участвовали четыре фирмы, во втором − шесть.

«Уже 17 июля состоялись онлайн-торги. Результат превзошел все наши ожидания. Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. грн. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше», − написал Коваль.

Он также уточнил, что победители аукциона получили специальные разрешения на пять лет, которые дают право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины приняла в конце прошлого года закон, который позволяет предоставление единых разрешений на изучение недр с возможностью в дальнейшем добывать янтарь сроком на 5 лет. При условии, что размер участка не превышает 10 гектаров.

В то же время законом вводится ответственность за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсировать причиненный ущерб.