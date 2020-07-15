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Перовскитные солнечные панели теперь можно печатать на струйном принтере

Перовскитные солнечные панели теперь можно печатать на струйном принтере

Команда ученых из Технологического института Карлсруэ создала эффективный метод изготовления перовскитных солнечных панелей. Новая разработка, основанная на струйной печати, обеспечит быстрое и масштабное производство панелей следующего поколения.

Ученые создали новый вид солнечных элементов со струйным абсорбирующим слоем перовскита. Ключевая особенность исследования – разработка оптимизированного процесса изготовления чернил с помощью вакуумной сушки, сообщает TechXplore.

Решение обеспечило высокую эффективность преобразования энергии на солнечных панелях, изготовленных с помощью струйной печати. Эффективность элементов превысила 20% и этого результата достаточно, чтобы “перекрыть” возможности кремния, но ученые считают, что смогут достичь большей производительности в будущем.

Процесс также позволил получить лучший вид кристаллизации перовскитного материала с крупными зернами микрометрового размера.

“Разработка качественного процесса струйной печати для изготовления солнечных батарей на основе перовскита может обеспечить массовое производство с низкой себестоимостью и откроет доступ к модификациям печатных элементов с помощью цифровых изображений”, – сообщил участник исследования Хельге Эггерс.

Проще говоря, новые солнечные панели могут быть изготовлены в любой форме и изобразить любой рисунок для эстетической интеграции на фасадах зданий, в общественных пространствах и парках.

По материалам Телеканал новин 24
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