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Укрпочта продала складские помещения в Киеве за 18 миллионов гривен

Укрпочта продала складские помещения в Киеве за 18 миллионов гривен

“Укрпочта” за 17 999 999 грн продала складские помещения в Киеве, цена выросла более чем в 3 раза от начальной стоимости.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский.

Он анонсировал, что на следующей неделе состоятся новые аукционы по продаже объектов, в частности, турбазы на побережье Черного моря в с. Рыбаковка (Николаевская область), зданий в Броварах и пригороде Львова.

Глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что компания планирует продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 миллиард гривен.

По материалам Економічна Правда
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