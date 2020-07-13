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Автоматические камеры зафиксировали на дорогах нарушений на 52 миллиона гривен

Автоматические камеры зафиксировали на дорогах нарушений на 52 миллиона гривен

За 45 дней работы система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД принесла госбюджету 52 миллиона гривен штрафов.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

Кроме того, в местах, где установлены камеры, скорость автомобилей уменьшилась в 5 раз.

По словам Геращенко, также уже удалось на большой процент снизить вероятность ДТП.

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Он отметил, что это результат работы всего лишь 50 камер, если их будет 1000 – в бюджет будет поступать миллиард гривен в месяц.

В МВД сообщили, что сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима.
  • На вторые сутки работы системы, по словам главы МВД Арсена Авакова, количество нарушений уменьшилось на 40%.
  • Сейчас, согласно ПДД, действует ограничение скорости в населенном пункте 50 км/ч, а на некоторых дорогах разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч в теплое время года. При превышении лимита более, чем на 20 км/ч владелец ТС будет оплачивать штраф в размере 255 грн. При превышении более, чем на 50 км/ч – штраф в 510 грн.
По материалам Finance.UA
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