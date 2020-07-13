Автоматические камеры зафиксировали на дорогах нарушений на 52 миллиона гривен

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За 45 дней работы система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД принесла госбюджету 52 миллиона гривен штрафов.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.
Кроме того, в местах, где установлены камеры, скорость автомобилей уменьшилась в 5 раз.
По словам Геращенко, также уже удалось на большой процент снизить вероятность ДТП.
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Он отметил, что это результат работы всего лишь 50 камер, если их будет 1000 – в бюджет будет поступать миллиард гривен в месяц.
В МВД сообщили, что сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года.
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