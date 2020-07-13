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В “Слуге народа” заявили об окончании эпохи бедности в Украине

В “Слуге народа” заявили об окончании эпохи бедности в Украине

Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко сделал громкое заявление: дескать, благодаря проведенным реформам в Украине в некоторых сферах настал “конец эпохи бедности”. Об этом политик рассказал на канале “1+1” в эфире программы “Право на владу”.

“То, что касается, например, темы децентрализации, то это реально конец эпохи бедности”, – уверен Корниенко, располагая данными, что теперь деньги “спускаются вниз к людям, к громадам”.

Политик говорит, что остаток денег местные горсоветы кладут на депозиты, которые в данный момент составили порядка 6 млрд. грн. Кроме того, Корниенко, ссылаясь на опрос, уверен, что 60% украинцев довольны качеством дорог, которые усиленно ремонтируют.

Глава “Слуги народа” в эфире пообещал, что после местных выборов в октябре народ ждет “новая страна, обновленный порядок, обновленное качество”.

По материалам Комментарии
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