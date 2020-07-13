В Днепре незаконно раздали земли на 1,5 миллиарда

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Обыски в мэрии Днепра и региональном управлении Госгеокадастра связаны с расследованием уголовного производства по факту незаконного отчуждения земельных участков города стоимостью 1,5 млрд грн. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По ее данным, более 500 земельных участков противоправно перешли в частную собственность при содействии местных чиновников.
Кроме того, установлен факт уничтожения культурного наследия на территории города и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку.
Сотрудники СБУ также выявили выделение земли, регистрированной на умерших. Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о незаконности действий чиновников, отметили в спецслужбе.
В свою очередь, в мэрии сообщили, что еще в январе 2020 года направили заявления в правоохранительные органы с просьбой провести досудебное расследование по факту подделки документов и передачи земельных участков в собственность.
В совершении преступления подозревается лицо, которое устроилось на должность государственного кадастрового регистратора по поддельным документам и вмешалось в работу автоматизированной системы государственного земельного кадастра.
В мэрии также предположили, что к преступлению может быть причастен бывший управляющий делами мэрии.
Сейчас днепровская мэрия принимает меры по возврату земельных участков в коммунальную собственность путем претензионно-исковой работы, говорится в сообщении.
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