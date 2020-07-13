Государство в Телеграме: официальные каналы министерств и политиков

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Своевременно узнавать о важных событиях и проверять фейки – основа информационной гигиены каждого человека. Поэтому мы поискали, какие государственные ведомства присутствуют в Телеграме.
Стоит сказать, что год назад мы тоже искали такие каналы, и их было значительно меньше.
Finance.ua тоже имеет свой канал в Телеграме @finance_ukr. Если вы еще не с нами – присоединяйтесь. Там разбираем, как не тратить попусту деньги, что скрывается за государственными инициативами и другие интересности.
Присоединились? Хорошо. Тогда давайте смотреть, какие государственные ведомстве есть в Телеграме.
Zelenskiy / Official – официальный канал Президента Украины – Владимира Зеленского. Стоит отметить, что в Телеграме очень много неофициальных страниц с похожими названиями, поэтому следует знать, где искать подтвержденную информацию.
Офис Президента – а это официальная страница Офиса Президента. Дополнительный источник данных о рабочих поездках первого лица страны, законодательные инициативы и новости.
Минцифры – официальный телеграм-канал Министерства цифровой трансформации Украины. Здесь рассказывают о новых проектах, инициативах и изменениях.
Дія – канал, где рассказывают об одноименном сервисе государственных услуг. Это разработка Минцифры, а по сути мобильное приложение с цифровыми документами и портал с публичными услугами. Есть также и телеграм-бот Дії.
Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины – тут все понятно. Это официальная страница Премьер-министра Украины в Телеграме. Много новостей из брифингов, заседаний правительств и тому подобное.
Владислав Криклий – канал министра инфраструктуры Украины. Новости ведомства, проекты и результаты работы.
МОНограм – канал Министерства образования и науки Украины.
Минздрав Украины – это единственный официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.
Коронавирус_инфо – а это верифицированный Минздравом проект о коронавирусе в Украине. Именно этот канал Министерство здравоохранения использует во всех информационных кампаниях по Covid-19. Канал насчитывает более 762 100 подписчиков.
Министерство социальной политики Украины – один из самых маленьких по количеству подписчиков канал среди прочих. Наверное, министерству нужно больше популяризировать его и публиковать посты, которые будут интересны не только администраторам канала.
МКИП – Министерство культуры и информационной политики – канал насчитывает чуть более 300 подписчиков. Но посты публикуют регулярно: об инициативах министерства, художественные мероприятия и выставки, новости и тому подобное.
Новости Минрегиона – канал с новостями Министерства развития общин и территорий Украины. Здесь тоже немного подписчиков. Интересно, почему?
КГГА – официальный канал – источник информации о событиях, изменениях, государственных инициативах в столице.
Виталий Кличко – страница мэра Киева в Телеграме: статистика по коронавирусу, новости города и советы жителям и гостям столицы.
Расскажите в комментариях, какие из этих страниц вам интересны, на кого подписались сразу, а кого так же сразу и закрыли.
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