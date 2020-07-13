LG анонсировала самый маленький модуль Bluetooth

Компания LG подготовила к выпуску новый модуль Bluetooth low energy (BLE), предназначенный для применения в сфере интернета вещей. Данная новинка является самым компактным среди подобных решений. Ее размеры составляют 6х4 мм, и она оказалась на 75% меньше своего предшественника.

Уменьшение размеров не привело к ухудшению производительности. Инженеры компании смогли оптимизировать производительность таким образом, что в новом чипе она оказалась даже на 30% выше, чем у существующих продуктов. Этого удалось достичь благодаря использованию фирменной технологии дифференцированной архитектуры радиочастотных сигналов. Эта технология позволила LG разместить более 20 компонентов в ограниченном пространстве. Речь идёт о таких компонентах, как коммуникационные чипы, резисторы, катушки индуктивности и др. Компания утверждает, что такая архитектура также поможет устранить помехи сигнала независимо от препятствий между смартфоном и устройством IoT.

В дополнение ко всем упомянутым выше преимуществам, новый Bluetooth-чип отличается низким энергопотреблением, что развязывает руки разработчикам и производителям при создании экономичных устройств интернета вещей. Новинка может использоваться в системах умного освещения, домашних аудио устройствах, сфере здравоохранения, автомобильных устройствах и бытовой технике.