LG анонсировала самый маленький модуль Bluetooth

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания LG подготовила к выпуску новый модуль Bluetooth low energy (BLE), предназначенный для применения в сфере интернета вещей. Данная новинка является самым компактным среди подобных решений. Ее размеры составляют 6х4 мм, и она оказалась на 75% меньше своего предшественника.
Уменьшение размеров не привело к ухудшению производительности. Инженеры компании смогли оптимизировать производительность таким образом, что в новом чипе она оказалась даже на 30% выше, чем у существующих продуктов. Этого удалось достичь благодаря использованию фирменной технологии дифференцированной архитектуры радиочастотных сигналов. Эта технология позволила LG разместить более 20 компонентов в ограниченном пространстве. Речь идёт о таких компонентах, как коммуникационные чипы, резисторы, катушки индуктивности и др. Компания утверждает, что такая архитектура также поможет устранить помехи сигнала независимо от препятствий между смартфоном и устройством IoT.
В дополнение ко всем упомянутым выше преимуществам, новый Bluetooth-чип отличается низким энергопотреблением, что развязывает руки разработчикам и производителям при создании экономичных устройств интернета вещей. Новинка может использоваться в системах умного освещения, домашних аудио устройствах, сфере здравоохранения, автомобильных устройствах и бытовой технике.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Миллионы зарплаты и счета в банках: что в декларации нового главы НБУВчера, 19:02 - 1005 10
Шевченко высказался о сотрудничестве с МВФ и эмиссииВчера, 12:30 - 2445 8
ВР сделала еще один шаг к лишению НБУ средств банков-банкротов - НБУВчера, 11:00 - 1386 8
Назначение нового главы НБУ: кто это, и что он должен делатьВчера, 10:41 - 3802 7
Ресторанам и ночным клубам запретили работать после 23.00 по всей стране - СтепановВчера, 12:40 - 758 6
Предельный объем дохода для ФЛП-упрощенцев предлагают привязать к минималкеВчера, 16:01 - 7982 1
Назначение нового главы НБУ: кто это, и что он должен делатьВчера, 10:41 - 3802 7
Межбанк: затишье последних дней закончитсяВчера, 11:10 - 3000
ФЛП предлагают освободить от уплаты ЕСВ за июньВчера, 13:04 - 2878 1
Курс наличного доллараВчера, 12:45 - 2564
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подпискаПозавчера, 10:35 - 845 2
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1204 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1708
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2301
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1876