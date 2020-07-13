Сколько работодатели готовы платить кандидатам без опыта работы (инфографика)

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На 1 июня 2020 года зафиксирована 571 новая вакансия для начинающих. Чаще всего работодатели готовы платить новичкам 9-12 тысяч гривен.
Об этом свидетельствуют данные Прозрачная Работа.
Статистические данные аналитического портала говорят о том, что в целом по Украине в июне начинающим большинство работодателей (413 вакансий) предлагали заработную плату 9 000-12 000 грн; 240 вакансий – 6 000-9 000 грн; 196 вакансий – 12 000-15 000 грн; 196 – 15 000-18 000 грн.
Средняя зарплата по Украине в июне для начинающих:
Кроме заработной платы, компании предлагали новичкам без опыта: бонусы/премии – 8,92%, бесплатное обучение – 8,84%, корпоративные мероприятия – 4,54%.
Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий:
Кому из начинающих предлагали самые высокие средние зарплаты:
Среди профессий с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме: стажер-бухгалтер (18 000 грн; Trainee Android Developer (15 000 грн), стажер по логистике (15 000 грн).
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