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Сколько работодатели готовы платить кандидатам без опыта работы (инфографика)

Сколько работодатели готовы платить кандидатам без опыта работы (инфографика)

На 1 июня 2020 года зафиксирована 571 новая вакансия для начинающих. Чаще всего работодатели готовы платить новичкам 9-12 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные Прозрачная Работа.

Статистические данные аналитического портала говорят о том, что в целом по Украине в июне начинающим большинство работодателей (413 вакансий) предлагали заработную плату 9 000-12 000 грн; 240 вакансий – 6 000-9 000 грн; 196 вакансий – 12 000-15 000 грн; 196 – 15 000-18 000 грн.

Средняя зарплата по Украине в июне для начинающих:

  • по вакансиям – 11 000 грн;
  • по резюме – 10 000 грн.

Кроме заработной платы, компании предлагали новичкам без опыта: бонусы/премии – 8,92%, бесплатное обучение – 8,84%, корпоративные мероприятия – 4,54%.

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий:

  • старт карьеры в банке – 418 вакансий на позицию;
  • старт карьеры в IT – 294 вакансии;
  • Trainee .NET developer – 21 вакансия на позицию.

Кому из начинающих предлагали самые высокие средние зарплаты:

  • старт карьеры в IT – 110 вакансий с медианой 37 400 грн;
  • менеджер по персоналу, стажер – 3 вакансии с медианой 11 624 грн;
  • старт карьеры в банке – 196 вакансий с медианой 10 000 грн.

Среди профессий с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме: стажер-бухгалтер (18 000 грн; Trainee Android Developer (15 000 грн), стажер по логистике (15 000 грн).

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По материалам Finance.UA
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