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Украина почти исчерпала бюджетный фонд борьбы с COVID-19, - Минфин

Украина почти исчерпала бюджетный фонд борьбы с COVID-19, - Минфин

Бюджетный Фонд борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн, на сегодняшний день практически исчерпан. Деньги в основном пошли на выплаты пострадавшим от карантина украинцам.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью “Радіо Свобода”.

“Мы уже практически подошли к тому времени, когда можно сказать, что фонд-COVID мы исчерпали”, – сказал он.

По его словам, на Фонд социального страхования пошло около 9 млрд грн, кроме того были выплаты по частичной безработице, а также детям физических лиц-предпринимателей, на покупку средств индивидуальной защиты, на зарплаты медицинским работникам.

При этом он сообщил, что государственный бюджет на 1 июля недополучил 37 млрд грн плановых доходов.

По материалам РБК-Украина
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